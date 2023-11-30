В Чехии объявили о повышении тарифов на энергию в 2024 году

Управление по регулированию энергетики Чехии объявило о предстоящем в республике в 2024 году повышении регулируемых тарифов на энергию. На электричество они возрастут на 65,7%, на газ - на 38,8%.

Управление по регулированию энергетики Чехии объявило о предстоящем в республике в 2024 году повышении регулируемых тарифов на энергию. На электричество они возрастут на 65,7%, на газ - на 38,8%.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN Prima News.

Согласно заявлениям властей, компании-распределители энергии не должны резко повышать тарифы для населения, так как рыночная стоимость электричества и газа в 2023 году, по сравнению с прошлым годом, снизилась. "Домохозяйства заплатят [в 2024 году] по счетам за электричество больше [чем сейчас] в среднем менее чем на 10%", - прогнозирует министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела.

Парламентская оппозиция, инициировавшая внеочередное заседание Палаты депутатов (нижней палаты парламента) по вопросу роста тарифов на энергию, не настроена столь оптимистично. "У нас одни из самых высоких [среди стран ЕС] цен на энергию. Люди ждут [от властей] решения [ситуации]", - заявил, выступая перед парламентариями, председатель теневого правительства, составленного крупнейшим оппозиционным политическим движением АНО, экс-глава Минпромторга Карел Гавличек.