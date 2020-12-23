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В Чехии объявили максимальный уровень угрозы из-за СOVID-19

В Чехии объявили максимальный уровень угрозы из-за СOVID-19 В стране объявлен пятый, максимальный уровень эпидемиологической угрозы
Другие страны
23 декабря 2020 г. 16:14
В Чехии объявили максимальный уровень угрозы из-за СOVID-19

Глава минздрава Чехии Ян Блатны объявил пятый, максимальный уровень эпидемиологической угрозы, в связи с чем в стране ввели новые ограничения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно новым правилам, с 27 декабря в Чехии будут закрыты все магазины. Исключение составят аптеки, магазины продовольствия и бытовых товаров.

Кроме того, с 21.00 до 5.00 будет действовать комендантский час, а граждане смогут собираться лишь группами не более двух человек.

Ранее в Чехии была приостановлена работа кафе, ресторанов, гостиниц, учреждений культуры и спорткомплексов. Также до 22 января грядущего года в республике действует режим чрезвычайной ситуации

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