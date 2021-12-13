В Чехии новое правительство назначат 17 декабря

Президент Чехии Милош Земан назначит новое правительство страны в пятницу, 17 декабря.

Президент Чехии Милош Земан назначит новое правительство страны в пятницу, 17 декабря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции после встречи с Земаном назначенный в конце ноября премьером лидер выигравшего октябрьские парламентские выборы движения "Вместе" Петр Фиала.

"Президент республики Милош Земан подтвердил мне, что назначит новое правительство страны, сформированное нами по итогам октябрьских парламентских выборов, в пятницу, 17 декабря, в том составе, который я представил ему ранее", - сказал Фиала.