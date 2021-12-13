О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Чехии новое правительство назначат 17 декабря

В Чехии новое правительство назначат 17 декабря Президент Чехии Милош Земан назначит новое правительство страны в пятницу, 17 декабря.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 21:17
В Чехии новое правительство назначат 17 декабря

Президент Чехии Милош Земан назначит новое правительство страны в пятницу, 17 декабря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции после встречи с Земаном назначенный в конце ноября премьером лидер выигравшего октябрьские парламентские выборы движения "Вместе" Петр Фиала.

"Президент республики Милош Земан подтвердил мне, что назначит новое правительство страны, сформированное нами по итогам октябрьских парламентских выборов, в пятницу, 17 декабря, в том составе, который я представил ему ранее", - сказал Фиала.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
6 декабря 2021 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi