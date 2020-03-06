В Чехии нарушителей карантина будут штрафовать на 120 тыс. евро

Возвращающиеся из Италии жители Чехии обязаны с субботы информировать по телефону о своем посещении этой страны лечащего врача, который примет решение об их помещении на две недели в домашний карантин. Нарушителям карантина грозит штраф в три млн крон (около 120 000 евро).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

В предстоящие выходные, согласно Бабишу, в республику могут вернуться 16,5 тыс. жителей Чехии, выехавших в отпуска и на весенние школьные каникулы в Италию. В пятницу число зараженных коронавирусом в стране возросло до 18 человек. Среди них гражданки США и Эквадора, а также гражданин Италии. О первых случаях заболевания на национальной территории власти сообщили в прошедшее воскресенье.