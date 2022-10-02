В Чехии налог на сверхприбыль производителей энергии составит 40 - 60%

Чешское правительство добивается введения налога в размере 40 - 60% на сверхприбыль действующих в республике компаний-производителей энергии, доходы которых возросли на фоне энергетического кризиса.

Чешское правительство добивается введения налога в размере 40 - 60% на сверхприбыль действующих в республике компаний-производителей энергии, доходы которых возросли на фоне энергетического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье министр транспорта Чехии Мартин Купка, выступая в эфире телеканала CNN Prima News.

"Сверхприбыль производителей энергии правительство хочет обложить налогом в 40 - 60%, - отметил он. - Точный размер налога будет определен на предстоящем заседании (кабмина). Государство могло бы получить таким образом до 100 млрд крон (около 4,5 млрд евро).

Полученные от данного налога средства будут направлены на помощь домохозяйствам, малому и среднему бизнесу в преодолении негативных последствий энергетического кризиса. Власти ранее объявили об ограничении цен на газ и электричество для этих категорий национальных потребителей. Согласно подсчетам Минфина страны, только реализации этих мер потребует затрат из госбюджета до 130 млрд крон (примерно 5,8 млрд евро).