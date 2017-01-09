В Чехии морозы стали причиной гибели четырех бездомных

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Жертвами холодов за последние три дня стали, как минимум, четверо бездомных в Чешской республике.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское радио.

Тела двух погибших были обнаружены в Праге и городе Карвина (Северная Моравия).

Медики констатировали, что причиной их смерти стало "сильное обморожение". Погибшие могли найти приют в организованных муниципальными властями и гуманитарными организациями на период холодов общежитиях для бездомных, но не воспользовались этой возможностью.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни температура на чешской территории будет опускаться ниже минус 20 градусов.