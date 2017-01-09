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    В Чехии морозы стали причиной гибели четырех бездомных

    В ближайшие дни температура на чешской территории будет опускаться ниже минус 20 градусов

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Жертвами холодов за последние три дня стали, как минимум, четверо бездомных в Чешской республике.

    Как передает Report, об этом сообщило Чешское радио.

    Тела двух погибших были обнаружены в Праге и городе Карвина (Северная Моравия).

    Медики констатировали, что причиной их смерти стало "сильное обморожение". Погибшие могли найти приют в организованных муниципальными властями и гуманитарными организациями на период холодов общежитиях для бездомных, но не воспользовались этой возможностью.

    Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни температура на чешской территории будет опускаться ниже минус 20 градусов. 

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