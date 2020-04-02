В Чехии министры заплатят штраф за проведение брифинга без масок

Представители входящей в правящую коалицию социал-демократической партии Чехии провели видеобрифинг без защитных масок и заплатят за это штраф по 10 тысяч крон (около 400 долларов США) каждый.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщил один из "пострадавших", первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

В рамках объявленного правительством республики карантина все граждане вне дома обязаны находиться в защитных масках на лице, за неисполнение этого требования полиция может наложить на них штраф в размере до 10 тысяч крон. Один из журналистов, участвовавших в видеобрифинге с социал-демократическими министрами, спросил, почему у них нет обязательных защитных масок, обычно используемых на всех пресс-конференциях.

"Не буду оправдываться, это была ошибка, правила действуют для каждого. Поэтому я послал 10 тысяч крон в качестве дара для больницы Motol", - написал в Twitter Гамачек, который является также главой национального кризисного штаба.

В свою очередь, другая участница видеобрифинга, глава минтруда Яна Малачова, также в Twitter, извинилась за себя и за мужа, Алеша Хмеларжа, который является замглавы МИД, и сообщила, что уже перечислила 20 тысяч крон за обоих общественной организации "Жизнь-90".

По данным на вечер среды, в Чехии заражено COVID-19 3 589 человек из 55 тысяч, прошедших тестирование. В тяжелом состоянии в больницах находятся 70 человек. Умерли 39 человек, выздоровели 61.