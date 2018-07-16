В Чехии из зоопарка сбежали два тигра и лев

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Из частного зоопарка в селе Штит, расположенного в Краловоградецком крае на северо-востоке Чехии, сбежали два тигра и один лев, полиция просит жителей села временно не покидать свои дома.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова.

По ее словам, причина происшествия пока неизвестна, для поиска животных выделено 8 полицейских нарядов, используется вертолет.

"Предполагается, что звери пока находятся в окрестностях зоопарка, но не исключено, что они могут перебраться на другую территорию. Население соседних населенных пунктов тоже проинформировано об опасности", - добавила И.Кормошова.