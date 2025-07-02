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В Чехии из-за жары начался пожар у склада боеприпасов

В Чехии из-за жары начался пожар у склада боеприпасов Пожар вблизи армейского склада боеприпасов начался в районе города Литомержице на северо-западе Чехии.
Другие страны
2 июля 2025 г. 23:21
В Чехии из-за жары начался пожар у склада боеприпасов

Пожар вблизи армейского склада боеприпасов начался в районе города Литомержице на северо-западе Чехии.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство CTK.

Согласно информации, в тушении пожара задействованы 12 подразделений пожарных, которые применяют авиатехнику. Ситуация осложнена тем, что на охваченной огнем территории, площадь которой составляет четыре гектара, взорвались находившиеся в земле старые боеприпасы. Жителей расположенных близко от места ЧП населенных пунктов власти призвали воздержаться от прогулок по лесу.

Отметим, что в Чехии в этом году наблюдается аномальная жара до 35о. В четверг, по данным синоптиков, воздух может прогреться почти до 40о. Возрастает угроза лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран столкнулся с экстремально жаркой погодой. Politico со ссылкой на эксперта Лондонской школы гигиены и тропической медицины Пьера Массело отмечает, что около 4,5 тыс. жителей Европы могут погибнуть из-за экстремально жаркой погоды, установившейся в регионе в последние дни.

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