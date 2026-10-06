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    В Чехии из-за пожара в общежитии эвакуированы 14 человек

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 12:30
    В Чехии из-за пожара в общежитии эвакуированы 14 человек

    В чешском городе Шумперке в общежитии произошел пожар, из здания эвакуировали 14 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа.

    "Мы эвакуировали 14 человек из сильно задымленного здания и передали их спасателям. Пожар удалось локализовать", - сообщили в пресс-службе региональной пожарной службы.

    По предварительным данным, пожар вспыхнул в одной из комнат, откуда пламя перекинулось на крышу здания.

    На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов.

    Предварительная оценка ущерба оценивается в более чем на 1 млн крон (почти $46 тыс.).

    Пожар (возгорание) Эвакуация жителей Чехия
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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