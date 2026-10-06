В Чехии из-за пожара в общежитии эвакуированы 14 человек

В чешском городе Шумперке в общежитии произошел пожар, из здания эвакуировали 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа.

"Мы эвакуировали 14 человек из сильно задымленного здания и передали их спасателям. Пожар удалось локализовать", - сообщили в пресс-службе региональной пожарной службы.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в одной из комнат, откуда пламя перекинулось на крышу здания.

На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов.

Предварительная оценка ущерба оценивается в более чем на 1 млн крон (почти $46 тыс.).