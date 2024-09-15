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В Чехии из-за наводнения нарушено железнодорожное сообщение с Польшей

В Чехии из-за наводнения нарушено железнодорожное сообщение с Польшей Усиливающееся наводнение на северо-востоке Чехии нарушило железнодорожное сообщение с этим регионом и движение международных поездов из Польши.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 10:55
В Чехии из-за наводнения нарушено железнодорожное сообщение с Польшей

Усиливающееся наводнение на северо-востоке Чехии нарушило железнодорожное сообщение с этим регионом и движение международных поездов из Польши.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Отмечается, что затопленными оказались железнодорожные пути между крупнейшими городами северо-восточного региона страны - Остравой и Оломоуцем. Поезда из Праги следуют до Оломоуца, находящегося значительно южнее Остравы, а прибывающие из Польши составы заканчивают движение в городе Богумин, расположенном немногим севернее Остравы, уточняет агентство.

По данным местных СМИ, уровень воды в чешских реках и водохранилищах из-за ливней продолжает повышаться. Наиболее сложная ситуация наблюдается на северо-востоке Чехии. Власти провели эвакуацию примерно 4 тыс. жителей районов городов Ческе-Тешин, Опава и Крнов.

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