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В Чехии из-за наводнений четыре человека пропали без вести

В Чехии из-за наводнений четыре человека пропали без вести На северо-востоке Чехии четыре человека пропали без вести после падения в вышедшие из берегов реки.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 22:48
В Чехии из-за наводнений четыре человека пропали без вести

На северо-востоке Чехии четыре человека пропали без вести после падения в вышедшие из берегов реки.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Blesк.

"В селе Янковице в районе города Угерски-Брод на востоке республики во время уборки приусадебного участка, расположенного на берегу реки, в нее упал 54-летний мужчина. Его поглотил стремительный поток воды. В селе Липова-Лазне в районе города Есеник на северо-востоке страны в разбушевавшуюся реку упал легковой автомобиль, из которого не смогли выбраться три человека. Полиция ведет поиски пропавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резкое повышение уровня воды в реках и водоемах вызвано ливнями, которые в течение последних дней идут практически на всей территории Чехии.

По данным агентства CTK, на северо-востоке Чехии - в Моравскосилезском и Оломоуцком краях объявлен наивысший уровень опасности из-за угрозы выхода рек из берегов. Это позволит властям максимально оперативно провести эвакуацию жителей населенных пунктов в зоне бедствия, которая может затронуть несколько тысяч человек.

Согласно прогнозам метеорологов, подъем воды в реках на северо-востоке республики может привести к наводнениям, которые происходят в регионе раз в сто лет. Власти стремятся максимально минимизировать возможный ущерб.

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