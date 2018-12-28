В Чехии освободили захваченных в банке заложников - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженный грабитель, захвативший заложников в банке в Пршибраме на юго-западе Чехии, задержан, заложники освобождены, никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам представитель полиции Моника Шиндлова.

*** 19:48

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженный грабитель, совершивший нападение на один из банков в городе Пршибраме на юго-западе Чехии, захватил в качестве заложников 9 клиентов банка, но одного позднее отпустил.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель полиции Моника Шиндлова.

"По нашим данным, никто из задерживаемых людей не пострадал", - сказала М.Шиндлова, добавив, что район уже оцеплен полицией, идут переговоры с грабителем.

Представитель полиции отметила, что грабитель, которому около 28 лет, хочет передать какую-то информацию для органов правопорядка.