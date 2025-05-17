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В Чехии госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола

В Чехии госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола Пациент с подозрением на лихорадку Эбола был госпитализирован в пятницу вечером в Праге, который прибыл в Чехию из Демократической республики Конго.
Другие страны
17 мая 2025 г. 17:26
В Чехии госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола

Пациент с подозрением на лихорадку Эбола был госпитализирован в пятницу вечером в Праге, который прибыл в Чехию из Демократической республики Конго.

Как передает Report, об этом сообщило издание Novinky со ссылкой на Минздрав Чехии.

Для уточнения диагноза тесты больного направлены в Институт Роберта Коха в Берлине.

"Данный человек, гражданин США, прибыл в Чехию 6 мая из поездки в Руанду и Демократическую республику Конго. В пятницу он обратился в больницу в городе Таборе (в центральной части страны) с жалобами на плохое самочувствие. После того, как у мужчины было выявлено подозрение на Эболу, он специальным транспортом со всеми предосторожностями был отправлен в пражскую больницу "Буловка", специализирующуюся на инфекционных заболеваниях", - говорится в сообщении.

Директор департамента охраны общественного здоровья Минздрава Матиаш Фошум сообщил о том, что к полудню субботы вирусологи определили, что с американцем в Чехии были в контакте 26 человек. Медики находятся с ними на связи и заверяют, что им ничего не угрожает.

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