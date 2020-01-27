В Чехии госпитализировали человека с подозрением на коронавирус

Два человека были госпитализированы с подозрением на наличие коронавируса в понедельник в Чехии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, у одного из них диагноз не подтвердился.

В Праге у туристки из Бразилии проведенными анализами наличие коронавируса не подтверждено.

Итоги тестов у пациента, обратившегося к врачам с высокой температурой в Кромержиже, станут известны в понедельник вечером.

"У 39-летнего пациента высокая температура, он вернулся из Китая 14 дней назад, путешествовал там самостоятельно. Поскольку в больнице в Кромержиже нет необходимого для тестов на коронавирус оборудования, мужчина был перевезен в больницу соседнего города Угерске-Градиште. Вечером должны быть готовы результаты обследования", - заявил глава Злинского края Йиржи Чунек.