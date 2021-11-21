В Чехии эвакуировали жителей города из-за бомбы времен войны

Около 1,3 тысячи человек эвакуированы в жилом районе Плесна города Остравы на северо-востоке Чехии в связи с обнаружением 100-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.

Около 1,3 тысячи человек эвакуированы в жилом районе Плесна города Остравы на северо-востоке Чехии в связи с обнаружением 100-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила журналистам представитель местной полиции Эва Мицаликова.

"Бомбу обнаружил мужчина, копаясь в земле на участке у своего дома, и сообщил о находке в полицию. Вызванный сапер дал команду эвакуировать всех жителей района в радиусе 800 метров, это около 1,3 тысячи человек. Эвакуация пока продолжается. Некоторые из тех жителей, которые покинули свои дома, разместились в спортзале соседней школы, другие находятся в автобусе пожарных. По окончании эвакуации саперы вывезут бомбу за пределы города и уничтожат ее", - сказала Мицаликова.

В районе Остравы до сих пор нередко обнаруживаются бомбы и снаряды времен Второй мировой войны. В марте-мае 1945 года в этих местах проводилась Моравско-Остравская наступательная операция Красной Армии, бои с нацистами носили чрезвычайно ожесточенный характер. Только со стороны Красной Армии было задействовано около 3 тысяч орудий и минометов крупного калибра, 180 танков и самоходных артиллерийских установок, а также свыше 400 самолетов.