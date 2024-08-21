В Чехии эвакуировали почти 600 человек из-за угрозы взрыва авиабомбы

Эвакуация 582 человек проведена в городе Литвинов на западе Чехии в связи с обнаружением авиабомбы времен Второй мировой войны.

Эвакуация 582 человек проведена в городе Литвинов на западе Чехии в связи с обнаружением авиабомбы времен Второй мировой войны.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на полицию.

Бомба весом 250 кг была найдена на территории находящегося в Литвинове нефтеперерабатывающего комбината. Во время войны промышленные объекты, расположенные в районе этого города, подверглась массированным воздушным бомбардировкам ВВС стран - союзников по антигитлеровской коалиции.

Обнаруженная бомба останется на месте, где была найдена, до 27 августа. Саперы, осмотревшие ее, пришли к выводу, что опасность взрыва велика и необходимо обеспечить максимально подходящие условия для ее вывоза из города и последующей ликвидации.