Наверх

В Чехии десять человек пострадали при столкновении автобуса с поездом

​В Чехии десять человек пострадали при столкновении автобуса с поездом

Автобус и пригородный пассажирский поезд столкнулись в воскресенье в районе села Стругаржов в Бенешовском районе, примерно в 30 километрах от Праги, ранения получили 10 человек, из них одна женщина – тяжелые.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам представитель полиции Михаэла Рихтерова.

"Рейсовый пассажирский автобус, несмотря на действующую предупредительную сигнализацию, по неизвестным пока причинам выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда там проезжал пригородный пассажирский поезд. В результате столкновения поезд сошел с колеи. Одна женщина, ехавшая в автобусе, при аварии получила тяжелые ранения, вертолет доставил ее в одну из больниц Праги. Еще 9 человек получили, в основном, ранения легкого характера, с ними работают прибывшие медики", - сообщила она.

По словам Рихтеровой, движение по железнодорожной магистрали на данном участке временно прекращено на период работы полиции, которая выясняет причину столкновения.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!