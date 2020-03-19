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В Чехии число инфицированных коронавирусом увеличилось почти на 20%

​В Чехии число инфицированных коронавирусом увеличилось почти на 20%

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Чехии возросло за последние сутки примерно на 20%. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировало национальное министерство здравоохранения.

Днем ранее, согласно ведомству, в республике было выявлено 434 случая заражения. Число инфицированных к утру четверга составляло уже 572

У пятерых болезнь COVID-19 проявилась в полную силу. Их состояние оценивается как "очень тяжелое" или "критическое". Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и поддержки циркуляции крови в организме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов.

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