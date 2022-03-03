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В Чехии цены на автомобильное топливо достигли исторического максимума

В Чехии цены на автомобильное топливо достигли исторического максимума Цены на автомобильное топливо на бензоколонках в Чехии достигли исторического максимума.
Другие страны
3 марта 2022 г. 10:55
В Чехии цены на автомобильное топливо достигли исторического максимума

Цены на автомобильное топливо на бензоколонках в Чехии достигли исторического максимума.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Mladá fronta DNES.

Стоимость автомобильного топлива за литр выросла за неделю, с 24 февраля, примерно на 6,5%. Средняя цена литра бензина на бензоколонках достигла 39,36 кроны (около 1,7 долларов). Литр дизельного топлива стоит в среднем 38,73 кроны (чуть менее 1,7 долларов).

Стремительное увеличение стоимости автомобильного топлива в Чехии связано с ростом цен на нефть на мировых рынках в реакции на российскую специальную военную операцию на Украине.

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Версия на английском языке Fuel prices in Czechia reach all-time high

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