В Чехии цены на автомобильное топливо достигли исторического максимума

Цены на автомобильное топливо на бензоколонках в Чехии достигли исторического максимума.

Цены на автомобильное топливо на бензоколонках в Чехии достигли исторического максимума.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Mladá fronta DNES.

Стоимость автомобильного топлива за литр выросла за неделю, с 24 февраля, примерно на 6,5%. Средняя цена литра бензина на бензоколонках достигла 39,36 кроны (около 1,7 долларов). Литр дизельного топлива стоит в среднем 38,73 кроны (чуть менее 1,7 долларов).

Стремительное увеличение стоимости автомобильного топлива в Чехии связано с ростом цен на нефть на мировых рынках в реакции на российскую специальную военную операцию на Украине.