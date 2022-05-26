В Чехии более месяца растут цены на бензин

Цены на бензин в Чехии после некоторого снижения, произошедшего в конце марта после их резкого скачка в конце февраля, растут уже более месяца. Между тем стоимость дизельного топлива за последние две недели в стране незначительно понизилась.

Цены на бензин в Чехии после некоторого снижения, произошедшего в конце марта после их резкого скачка в конце февраля, растут уже более месяца. Между тем стоимость дизельного топлива за последние две недели в стране незначительно понизилась.

Как передает Report, это следует из распространенной здесь в четверг информации чешской коммерческой компании CCS, с 2005 года собирающей ежедневно данные о стоимости автомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) республики.

"Стоимость одного литра бензина на АЗС республики за прошедшую неделю значительно повысилась - в среднем на 0,91 кроны, до 46,21 кроны (примерно 2,1 доллара). При этом цена дизельного топлива понизилась - на 0,16 кроны, до 46,19 кроны за литр", - отметила компания.

Максимального уровня стоимость автомобильного топлива достигла в Чехии 10 марта. В тот день на заправочных станциях страны за литр бензина требовали в среднем 46,64 кроны (примерно 2,15 доллара по курсу на начало марта), а за литр дизтоплива - 49,3 кроны (около 2,35 доллара).

Прошлой весной в Чехии литр бензина стоил в среднем на 16,79 кроны (около 0,7 доллара) меньше, а литр дизельного топлива на 20,53 кроны (примерно 0,9 доллара) меньше, чем на пике роста цен на автомобильное топливо в республике. Эксперты не исключают возможности очередного подорожания, если на мировом рынке усилятся опасения по поводу недостатка нефти, что связано, в частности, с ситуацией вокруг Украины.