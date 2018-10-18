В Чехии более 30 детей пострадали в ДТП с автобусом

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Более 30 детей получили ранения различной тяжести в результате аварии автобуса в районе поселка Голице Пардубицкого края на востоке Чехии.

Как передает Report, об этом сообщило в Twitter Управление службы пожарной охраны.

"Авария автобуса с детьми произошла, по предварительной информации, в результате лопнувшей шины на одном из колес автобуса, в результате чего он упал на бок в кювет. Ранены 33 ребенка. На месте аварии работают пять отрядов пожарных и медики. Для перевозки тяжелораненых прилетел вертолет медслужбы. Полиция временно перекрыла движение в данном районе", - говорится в сообщении.