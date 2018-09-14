В Чехии более 20 человек отравились курительной смесью, один погиб

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Чехии задержала группу людей, которые предположительно распространяли в Остраве и его окрестностях опасный для жизни наркотик на основе синтетических каннабиноидов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя полиции Габриэлу Покорну. Она отметила, что полиция обвинила пять человек в возрасте от 17 до 41 года в распространении синтетического наркотика. Всем им грозит до 5 лет тюрьмы, передает Report.

«Они подозреваются в производстве и распространении опасной для жизни человека курительной смеси на основе синтетических каннабиноидов, которая становится практически смертельной при соединении с алкоголем, что и произошло в случае со скончавшимся вчера бездомным», — сказала Покорна. Она также рассказала, что внешне наркотик чаще всего напоминает высушенное растение, которое немного похоже на коноплю. Покорна добавила, что курительной смесью отравились более 20 человек.