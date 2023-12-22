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В Чехии 23 декабря объявили днем траура в память о жертвах стрельбы в Праге

В Чехии 23 декабря объявили днем траура в память о жертвах стрельбы в Праге Правительство Чехии приняло решение объявить 23 декабря днем государственного траура в память о жертвах стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 04:12
В Чехии 23 декабря объявили днем траура в память о жертвах стрельбы в Праге

Правительство Чехии приняло решение объявить 23 декабря днем государственного траура в память о жертвах стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге.

Как передает Report, об этом по завершении экстренного заседания кабмина сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Петр Фиала.

"Правительство приняло постановление, в котором выражено соболезнование родным и близким погибших. 23 декабря будет днем государственного траура в память о жертвах трагедии. В 12:00 (15:00 бакинское время - ред.) прошу всех граждан почтить погибших минутой молчания", - сказал Фиала.

Президент республики Петр Павел, отменивший рабочую программу, чтобы принять участие в экстренном заседании кабмина, заявил, что стрельба в университете стала "самым трагическим подобным инцидентом в истории Чешской Республики".

Отметим, что в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге погибли не менее 15 человек, включая злоумышленника, еще 24 человека получили ранения.

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