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    В Чечне умер подросток, взорвавший себя при нападении на полицейских

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Юноша, взорвавший себя в ходе нападения на полицейских в селе Мескер-Юрт в Чечне, скончался в больнице. 

    Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных органах.

    Он был единственным уцелевшим участником серии нападений на полицейских, однако полученные им ранения оказались не совместимы с жизнью.

    Как сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров, группа молодых людей накануне попыталась "совершить резонансные преступления" в республике, чтобы омрачить празднование Гурбан байрамы. 

    В результате нападений пострадали несколько полицейских. 

    По предварительным данным, нападавшие были подростками из Шалинского района, им было не больше 18 лет.

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