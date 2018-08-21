В Чечне умер подросток, взорвавший себя при нападении на полицейских

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Юноша, взорвавший себя в ходе нападения на полицейских в селе Мескер-Юрт в Чечне, скончался в больнице.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных органах.

Он был единственным уцелевшим участником серии нападений на полицейских, однако полученные им ранения оказались не совместимы с жизнью.

Как сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров, группа молодых людей накануне попыталась "совершить резонансные преступления" в республике, чтобы омрачить празднование Гурбан байрамы.

В результате нападений пострадали несколько полицейских.

По предварительным данным, нападавшие были подростками из Шалинского района, им было не больше 18 лет.