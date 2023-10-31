В Чечне пресечена попытка провокации на фоне беспорядков в Дагестане

В ночь на 30 октября в Чечне пресекли попытку провокации через ложные призывы на фоне массовых беспорядков в Дагестане.

В ночь на 30 октября в Чечне пресекли попытку провокации через ложные призывы на фоне массовых беспорядков в Дагестане.

Как передает Report , об этом сообщил в своем Telegram-канале глава российского региона Рамзан Кадыров.

"Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике. СМИ региона во главе с министром ЧР по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий. Полицейские и росгвардейцы так же были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию", - написал Р.Кадыров.

Напомним, что массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов.

По последним данным, задержаны 83 человека, принимавшие участие в беспорядках.