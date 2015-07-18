В Charlie Hebdo отказались от карикатур на пророка Мухаммеда

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo больше не планирует публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как сообщает Report со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил главный редактор и издатель еженедельника Лоран Суриссо.

"Мы использовали карикатуры на пророка, чтобы защитить принципы свободы самовыражения", - пояснил Суриссо. По его словам, сотрудники издания сделали свою работу - отстояли право на сатирические рисунки.

Ранее главный карикатурист Charlie Hebdo Реналь Люзье, который в мае подал в отставку, заявил, что карикатуры на пророка Мухаммеда больше ему не интересны. "Я устал от этого, как устал рисовать бывшего президента Франции Николя Саркози. Я не собираюсь тратить свою жизнь на их карикатуры", - подчеркнул он.

7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo в Париже напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания.