В Чаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

© google https://report.az/storage/news/61863ad60bfee365b09ff85f8936369c/e84860c4-31f2-4db8-b090-a1eac25b5c76_292.jpg

Еще в одной африканской стране - Чаде - зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, информацию распространила Администрация президента страны.

Напомним, что первый случай коронавируса был отмечен в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. На данный момент вирус отмечен в 177 странах и регионах.

До сих пор отмечено 228 693 случая заражения коронавирусом, статистика летальных исходов составляет 9 377 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля назвала инфекцию COVID-19, а 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.