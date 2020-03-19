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В Чаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Чаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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Еще в одной африканской стране - Чаде - зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, информацию распространила Администрация президента страны. 

Напомним, что первый случай коронавируса был отмечен в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. На данный момент вирус отмечен в 177 странах и регионах. 

До сих пор отмечено 228 693 случая заражения коронавирусом, статистика летальных исходов составляет 9 377 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля назвала инфекцию COVID-19, а 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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