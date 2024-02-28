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В Чаде совершили нападение на офис Агентства нацбезопасности

В Чаде совершили нападение на офис Агентства нацбезопасности Несколько человек погибли в результате нападения на офис Агентства национальной безопасности (АНБ) Чада в Нджамене.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 15:25
В Чаде совершили нападение на офис Агентства нацбезопасности

Несколько человек погибли в результате нападения на офис Агентства национальной безопасности (АНБ) Чада в Нджамене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Ситуация сейчас находится полностью под контролем властей", - говорится в заявлении правительства африканской страны.

Правительство обвинило оппозиционную "Социалистическую партию без границ" (СПГ) в организации нападения. По информации властей, часть виновных задержана, ведется поиск остальных. Число жертв атаки на офис АНБ не раскрывается, как и количество задержанных.

Нападение было совершено на следующий день после объявления о проведении в Чаде президентских выборов 6 мая.

АНБ занимается разведкой. СПГ была создана в 2015 году. Она добивается децентрализации государственного управления Чада.

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Версия на английском языке Several killed in attack on Chad's intelligence services office in capital, says gov't

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