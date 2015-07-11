​В Чаде смертница подорвала себя на рынке, 15 погибших

Баку. 11 Июля. REPORT.AZ/ Не менее 15 человек погибли в результате взрыва в субботу утром в столице Чада Нджамене.
Как передает Report, об этом сообщает местная полиция.
«Взрыв прогремел на столичном рынке, погибли 15 человек, есть много раненых», — сказано в сообщении со ссылкой на полицейских.
По предварительным данным полиции, взрыв осуществила террористка-смертница перед входом на рынок. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
Это уже второй теракт в Нджамене менее чем за месяц.
News DepartmentАвтор новости
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