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    ​В Чаде смертница подорвала себя на рынке, 15 погибших

    Взрыв прогремел на столичном рынке

    Баку. 11 Июля. REPORT.AZ/ Не менее 15 человек погибли в результате взрыва в субботу утром в столице Чада Нджамене.

    Как передает Report, об этом сообщает местная полиция.

    «Взрыв прогремел на столичном рынке, погибли 15 человек, есть много раненых», — сказано в сообщении со ссылкой на полицейских.

    По предварительным данным полиции, взрыв осуществила террористка-смертница перед входом на рынок. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

    Это уже второй теракт в Нджамене менее чем за месяц.

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