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В Чаде сформирован переходный парламент

В Чаде сформирован переходный парламент Глава переходного военного совета Чада Махамат Идрисс Деби Итно в пятницу подписал указ о создании переходного парламента.
Другие страны
25 сентября 2021 г. 08:59
В Чаде сформирован переходный парламент
Махамат Идрисс Деби Итно

Глава переходного военного совета Чада Махамат Идрисс Деби Итно в пятницу подписал указ о создании переходного парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

Новый орган получит название Переходный национальный совет. В его состав войдут 93 депутата, 30% из которых являются бывшими членами Национальной ассамблеи, 30% - женщинами, еще 30% - представителями молодежи.

Согласно указу, Переходный национальный совет будет выполнять функции распущенной ранее Национальной ассамблеи, пока не будут восстановлены государственные структуры страны.

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