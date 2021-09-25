В Чаде сформирован переходный парламент

Глава переходного военного совета Чада Махамат Идрисс Деби Итно в пятницу подписал указ о создании переходного парламента.

Глава переходного военного совета Чада Махамат Идрисс Деби Итно в пятницу подписал указ о создании переходного парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

Новый орган получит название Переходный национальный совет. В его состав войдут 93 депутата, 30% из которых являются бывшими членами Национальной ассамблеи, 30% - женщинами, еще 30% - представителями молодежи.

Согласно указу, Переходный национальный совет будет выполнять функции распущенной ранее Национальной ассамблеи, пока не будут восстановлены государственные структуры страны.