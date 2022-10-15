В Чаде сформировали правительство национального единства

Правительство национального единства сформировано в Чаде с участием ключевых оппозиционных политиков.

Правительство национального единства сформировано в Чаде с участием ключевых оппозиционных политиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу южноафриканская радиостанция SABC.

В пятницу новый премьер-министр Чада, лидер крупнейшей оппозиционной партии, 75-летний Салех Кебзабо, спустя два дня после назначения представил состав своего правительства, которое насчитывает около 40 человек, отмечает радиостанция.

Один из лидеров вооруженных повстанцев Чада Том Эрдими возглавил министерство высшего образования, научных исследований и инноваций. Видный оппозиционер Лаукен Медар стал министром сельского хозяйства. Министром иностранных дел назначен Махамат Салех Аннадиф, который возглавлял чадский МИД с весны 1997 года по лето 2003-го. Минобороны возглавил генерал Дауд Яя Брахим.

Правительство национального единства сформировано по итогам работы Национального диалога по примирению Чада, который прошел в столице страны Нджамене с 20 августа по 5 октября. Он был созван после того, как переходные власти Чада и представители почти 30 повстанческих группировок подписали 8 августа в столице Катара мирное соглашение