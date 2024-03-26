В Чаде при взрыве погибли семь военных

Семь военных погибли в результате взрыва мины в районе озера Чад, где действуют вооруженные группировки джихадистов.

Семь военных погибли в результате взрыва мины в районе озера Чад, где действуют вооруженные группировки джихадистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно.

"Семь чадских солдат были убиты и несколько других были ранены в населенном пункте Чуку-Телиа, в провинции Озеро Чад, примерно в 200 км к северу от столицы", - сообщил президент на своей странице в Facebook.

Военные совершали осмотр данной территории и подорвались на заложенной боевиками мине.

Крупнейшая на западе Африки радикальная исламистская террористическая группировка "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой является штат Борно. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию.