В Чаде не менее 340 человек погибли из-за наводнений

По меньшей мере 340 человек погибли в Чаде в результате наводнений.

По меньшей мере 340 человек погибли в Чаде в результате наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.

"В конце прошлого месяца мы сообщили из Чада, что более 964 тыс. человек пострадали от проливных дождей и сильных наводнений по всей стране, - отметил он. - Сегодня, по мере того как наводнения продолжаются, это число резко возросло до почти 1,5 млн пострадавших - на полмиллиона больше, и по меньшей мере 340 человек погибли в результате наводнений, по данным властей Чада".

В УКГВ прогнозируют ухудшение ситуации с продовольствием в стране, где 3,4 млн человек "уже сталкиваются с острым голодом", что представляет собой "самый высокий уровень отсутствия продовольственной безопасности, когда-либо зарегистрированный в Чаде".

Управление направило дополнительные средства из чрезвычайного фонда ООН, увеличив финансирование мер реагирования с 5 млн до 8 млн долларов.

План правительства Чада по борьбе с наводнениями, требующий выделения почти 100 млн долларов, профинансирован лишь на 10%, а координируемый ООН план гуманитарного реагирования на 2024 год, на реализацию которого требуется 1,1 млрд долларов, профинансирован на 35%, сказал Ларке.