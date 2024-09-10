О нас

В Чаде не менее 340 человек погибли из-за наводнений

В Чаде не менее 340 человек погибли из-за наводнений По меньшей мере 340 человек погибли в Чаде в результате наводнений.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 15:22

По меньшей мере 340 человек погибли в Чаде в результате наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.

"В конце прошлого месяца мы сообщили из Чада, что более 964 тыс. человек пострадали от проливных дождей и сильных наводнений по всей стране, - отметил он. - Сегодня, по мере того как наводнения продолжаются, это число резко возросло до почти 1,5 млн пострадавших - на полмиллиона больше, и по меньшей мере 340 человек погибли в результате наводнений, по данным властей Чада".

В УКГВ прогнозируют ухудшение ситуации с продовольствием в стране, где 3,4 млн человек "уже сталкиваются с острым голодом", что представляет собой "самый высокий уровень отсутствия продовольственной безопасности, когда-либо зарегистрированный в Чаде".

Управление направило дополнительные средства из чрезвычайного фонда ООН, увеличив финансирование мер реагирования с 5 млн до 8 млн долларов.

План правительства Чада по борьбе с наводнениями, требующий выделения почти 100 млн долларов, профинансирован лишь на 10%, а координируемый ООН план гуманитарного реагирования на 2024 год, на реализацию которого требуется 1,1 млрд долларов, профинансирован на 35%, сказал Ларке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi