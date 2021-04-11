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В Чаде начались президентские выборы

В Чаде начались президентские выборы Президентские выборы начались в воскресенье в Республике Чад, по всей стране открылись избирательные участки.
Другие страны
11 апреля 2021 г. 09:45
В Чаде начались президентские выборы

Президентские выборы начались в воскресенье в Республике Чад, по всей стране открылись избирательные участки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Dja FM, вещающая из столицы Нджамены.

Голосование проходит в спокойной обстановке. 9 апреля министерство внутренних дел Чада объявило о раскрытии заговора с целью покушения на политиков и нападений на избирателей, несколько человек арестованы, отмечает радиостанция.

В борьбе за президентский пост участвуют семь кандидатов, включая действующего главу государства Идрисса Деби Итно, который находится у власти уже более 30 лет. На заключительном митинге своей избирательной кампании в Нджамене 68-летний глава государства призвал граждан страны проявить активность в день голосования. "Проснитесь пораньше в воскресенье и идите массово голосовать", - заявил он. Идрисс Деби Итно также призвал всех думать о будущем. "Никто не должен терять надежды, в первую очередь молодые люди, - подчеркнул президент. - Мы будем работать вместе в интересах Чада".

Отметим, что число зарегистрированных избирателей составляет почти 7,4 млн.

Для Идрисса Деби Итно выборы - шестые по счету, на всех предыдущих он неизменно побеждал после того, как пришел в конце 1990 года к власти в результате государственного переворота, свергнув Хиссена Хабре. В 2018 году парламент Чада принял новую конституцию, которая укрепила президентскую власть, но одновременно ограничила для политиков двумя шестилетними сроками нахождение на посту главы государства. Новая конституция позволяет Идриссу Деби Итно занимать президентское кресло до 2033 при условии победы на выборах - предыдущие сроки ему не засчитываются.

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