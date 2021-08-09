В Чаде из-за столкновений погибли десятки человек

По меньшей мере 21 человек погиб, еще примерно 20 пострадали в результате межобщинных столкновений в западной части Чада.

По меньшей мере 21 человек погиб, еще примерно 20 пострадали в результате межобщинных столкновений в западной части Чада.

Как передает Report, об этом сообщает издание Al Wihda со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что жестокий конфликт произошел в деревне Хараджа в регионе Хаджер-Ламис.

Конфликт возник из-за спора относительно принадлежности сельскохозяйственного участка. Столкновения продолжались несколько часов, стороны применяли оружие. Власти вскоре направили на место силы безопасности для охраны района и обеспечения правопорядка, в воскресенье туда прибыла министерская делегация. Число жертв, по данным издания, может возрасти.

Несколько человек, подозреваемых в подстрекательстве к насилию и участии в столкновениях, были задержаны.