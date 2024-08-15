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В Чаде из-за наводнений погибли не менее 54 человек

В Чаде из-за наводнений погибли не менее 54 человек По меньшей мере 54 человека погибли в Чаде за последние дни в результате наводнений на севере страны, где почти неделю шли ливни.
Другие страны
15 августа 2024 г. 21:23
В Чаде из-за наводнений погибли не менее 54 человек

По меньшей мере 54 человека погибли в Чаде за последние дни в результате наводнений на севере страны, где почти неделю шли ливни.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

Согласно информации, больше всего пострадала область Тибести

"54 человека погибли в результате наводнения, охватившего 6 районов области Тибести, - цитирует агентство губернатора области Махамата Тоши Шиди. - Потоки воды унесли тысячи строений и автомобилей".

Наводнения в последние дни охватили еще несколько стран Западной и Центральной Африки, в том числе Гвинею, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Либерию, Мали, Нигер, Нигерию, Того. По данным ООН, в общей сложности пострадали более 700 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в странах Западной и Центральной Африки из-за последствий наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали почти 700, погибли 72 человека.

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Версия на азербайджанском языке Çadda daşqınlar 54 nəfərin həyatına son qoyub

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