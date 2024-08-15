В Чаде из-за наводнений погибли не менее 54 человек

По меньшей мере 54 человека погибли в Чаде за последние дни в результате наводнений на севере страны, где почти неделю шли ливни.

По меньшей мере 54 человека погибли в Чаде за последние дни в результате наводнений на севере страны, где почти неделю шли ливни.

Как передает Report , об этом сообщило Agence France-Presse.

Согласно информации, больше всего пострадала область Тибести

"54 человека погибли в результате наводнения, охватившего 6 районов области Тибести, - цитирует агентство губернатора области Махамата Тоши Шиди. - Потоки воды унесли тысячи строений и автомобилей".

Наводнения в последние дни охватили еще несколько стран Западной и Центральной Африки, в том числе Гвинею, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Либерию, Мали, Нигер, Нигерию, Того. По данным ООН, в общей сложности пострадали более 700 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в странах Западной и Центральной Африки из-за последствий наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали почти 700, погибли 72 человека.