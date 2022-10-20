В Чаде 50 человек погибли при столкновениях демонстрантов с полицией

По меньшей мере 50 человек, погибли в четверг в столице Чада Нджамене в беспорядках, которые сопровождали антиправительственную демонстрацию.

По меньшей мере 50 человек, погибли в четверг в столице Чада Нджамене в беспорядках, которые сопровождали антиправительственную демонстрацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр республики Салех Кебзабо сообщил на пресс-конференции.

"Еще более 300 человек ранены", - приводит южноафриканская радиостанция SABC слова главы правительства, по данным которого число жертв достигло 50. Кебзабо заметил, что некоторые из участников беспорядков были вооружены. Решением правительства с четверга в столице страны и двух других городах введен комендантский час.

Ранее официальный представитель кабмина Азиз Махамат Салех объявил о 30 погибших, включая 10 сотрудников сил правопорядка. "Запрещенная демонстрация переросла в восстание, - заявил он. - Манифестанты атаковали государственные здания, штаб-квартиру партии, возглавляемой премьер-министром". Правительство Чада в опубликованном заявлении назвало акцию протеста попыткой дестабилизировать ситуацию в стране. "Нынешняя демонстрация имеет целью создать при поддержке внешних сил вооруженное повстанческое движение, - говорится в заявлении. - Более 1,5 тыс. молодых людей прошли подготовку, чтобы действовать против правительственных зданий и объектов инфраструктуры".