О нас

В Чаде 50 человек погибли при столкновениях демонстрантов с полицией

В Чаде 50 человек погибли при столкновениях демонстрантов с полицией По меньшей мере 50 человек, погибли в четверг в столице Чада Нджамене в беспорядках, которые сопровождали антиправительственную демонстрацию.
Другие страны
20 октября 2022 г. 23:50
В Чаде 50 человек погибли при столкновениях демонстрантов с полицией

По меньшей мере 50 человек, погибли в четверг в столице Чада Нджамене в беспорядках, которые сопровождали антиправительственную демонстрацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр республики Салех Кебзабо сообщил на пресс-конференции.

"Еще более 300 человек ранены", - приводит южноафриканская радиостанция SABC слова главы правительства, по данным которого число жертв достигло 50. Кебзабо заметил, что некоторые из участников беспорядков были вооружены. Решением правительства с четверга в столице страны и двух других городах введен комендантский час.

Ранее официальный представитель кабмина Азиз Махамат Салех объявил о 30 погибших, включая 10 сотрудников сил правопорядка. "Запрещенная демонстрация переросла в восстание, - заявил он. - Манифестанты атаковали государственные здания, штаб-квартиру партии, возглавляемой премьер-министром". Правительство Чада в опубликованном заявлении назвало акцию протеста попыткой дестабилизировать ситуацию в стране. "Нынешняя демонстрация имеет целью создать при поддержке внешних сил вооруженное повстанческое движение, - говорится в заявлении. - Более 1,5 тыс. молодых людей прошли подготовку, чтобы действовать против правительственных зданий и объектов инфраструктуры".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
19 октября 2022 г. 12:49
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi