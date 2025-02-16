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В церкви на востоке ДР Конго обнаружены более 70 тел ранее похищенных людей

В церкви на востоке ДР Конго обнаружены более 70 тел ранее похищенных людей Более 70 тел убитых были обнаружены в церкви поселка Майба провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
16 февраля 2025 г. 00:19
В церкви на востоке ДР Конго обнаружены более 70 тел ранее похищенных людей

Более 70 обезглавленных тел были обнаружены в церкви поселка Майба провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Отмечается, что речь идет о лицах, похищенных боевиками три дня назад в округе Луберо. По данным радиостанции, среди убитых есть женщины, дети и лица пожилого возраста.

Власти считают, что за убийствами стоят боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС). Она была создана в Уганде в 1995 году. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК, где они совершают регулярные атаки на военные и гражданские объекты.

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