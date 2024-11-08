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В центре Вьетнама нашли потерпевший катастрофу самолет Як-130

В центре Вьетнама нашли потерпевший катастрофу самолет Як-130 Потерпевший катастрофу учебно-тренировочный самолет Як-130 ВВС Вьетнама обнаружен в джунглях центральной части страны.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 15:42
В центре Вьетнама нашли потерпевший катастрофу самолет Як-130

Потерпевший катастрофу учебно-тренировочный самолет Як-130 ВВС Вьетнама обнаружен в джунглях центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Разбившийся самолет найден в квадрате 428 национального парка Йокдон в провинции Даклак. В настоящее время компетентные службы предпринимают дальнейшие необходимые шаги по выяснению причин и обстоятельств происшествия, отмечает агентство.

Ранее Министерство национальной обороны Вьетнама сообщило, что 6 ноября во время учений на авиабазе Фукат в центральной провинции Биньдинь, которые проводил 940-й авиаполк военно-воздушных сил Вьетнамской народной армии, у Як-130 отказали шасси во время возращения на базу после выполнения полетного задания. Экипаж в составе полковника Нгуен Ван Шона и подполковника Нгуен Хонг Куана получил разрешение катапультироваться. Сразу же после инцидента была развернута масштабная поисково-спасательная операция для определения местонахождения разбившегося самолета и поиска пилотов. Через несколько часов после происшествия оба летчика были обнаружены спасательными службами, они не пострадали.

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