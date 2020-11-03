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В центре Вены произошла стрельба у синагоги

В центре Вены произошла стрельба у синагоги Стрельба произошла в понедельник в центре Вены возле синагоги. Ранение получил один полицейский.
Другие страны
3 ноября 2020 г. 00:20

Стрельба произошла в понедельник в центре Вены возле синагоги. Ранение получил один полицейский.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

По предварительным данным, полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе. Полиция устанавливает причины происшествия, сообщили в правоохранительных органах Вены.

Позднее стало известно, что несколько человек получили ранения, нападавший подорвал себя. Полиция подтвердила стрельбу в центре Вены, просит жителей избегать общественных мест и транспорта.

"В районе центра произошла стрельба, пострадали люди. Избегайте общественных мест и транспорта. Не распространяйте видео и фото", - говорится в заявлении полиции.

На месте происшествия в первом районе Вены работают крупные силы спецслужб. По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.

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Версия на азербайджанском языке Vyanada sinaqoqda 7 nəfəri öldürən şəxs özünü partlatdı

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