О нас

В центре Уганды произошла вспышка вируса Эбола

В центре Уганды произошла вспышка вируса Эбола Распространение лихорадки Эбола за пределы эпицентра в центральной части Уганды вызывает обеспокоенность и требует согласованных усилий для сдерживания.
Другие страны
29 октября 2022 г. 06:53
В центре Уганды произошла вспышка вируса Эбола

Распространение лихорадки Эбола за пределы эпицентра в центральной части Уганды вызывает обеспокоенность и требует согласованных усилий для сдерживания.

Как передает Report, об этом написал в Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

"Контроль над лихорадкой Эбола в городских районах может быть сложным и требует скоординированных и последовательных усилий, чтобы прервать передачу вируса", - говорится в заявлении.

По данным Министерства здравоохранения Уганды, лихорадка Эбола распространилась из района Мубенде, где о первом случае заражения сообщили 20 сентября, в четыре соседних района в течение двух недель.

Гебрейесус добавил, что Уганда при поддержке ВОЗ и партнеров продолжает наращивать ответные меры, расширяя масштабы отслеживания контактов, оказывая помощь на ранних стадиях и привлекая внимание общественности.

"Мы готовы направить больше экспертов для усиления всех аспектов реагирования на лихорадку Эбола в Уганде", - сказал глава ВОЗ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Uqandanın mərkəzində Ebola alovlanması baş verib

Другие новости из категории

В Японии могут создать подводную лодку, способную запускать крылатые ракеты
В Японии могут создать подводную лодку, способную запускать крылатые ракеты
29 октября 2022 г. 06:15
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
29 октября 2022 г. 05:43
Британия может заморозить траты на зарубежную помощь
Британия может заморозить траты на зарубежную помощь
29 октября 2022 г. 05:18
Байден примет участие в саммите G20 на Бали, посетит Египет и Камбоджу
Байден примет участие в саммите G20 на Бали, посетит Египет и Камбоджу
29 октября 2022 г. 03:14
ООН: Снижение цен на продовольствие спасло от крайней нищеты около 100 млн человек
ООН: Снижение цен на продовольствие спасло от крайней нищеты около 100 млн человек
29 октября 2022 г. 02:23
Стрельба в США, ранены 6 человек
Стрельба в США, ранены 6 человек
28 октября 2022 г. 23:35
США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для связи на поле боя
США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для связи на поле боя
28 октября 2022 г. 23:24
Число погибших в результате оползней и наводнений на Филиппинах достигло 67
Число погибших в результате оползней и наводнений на Филиппинах достигло 67
28 октября 2022 г. 22:11
Семь человек пострадали при взрыве в мечети в Кабуле
Семь человек пострадали при взрыве в мечети в Кабуле
28 октября 2022 г. 22:07
Джорджа Мелони потребовала, чтобы к ней в должности премьера обращались в мужском роде
Джорджа Мелони потребовала, чтобы к ней в должности премьера обращались в мужском роде
28 октября 2022 г. 20:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi