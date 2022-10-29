В центре Уганды произошла вспышка вируса Эбола

Распространение лихорадки Эбола за пределы эпицентра в центральной части Уганды вызывает обеспокоенность и требует согласованных усилий для сдерживания.

Распространение лихорадки Эбола за пределы эпицентра в центральной части Уганды вызывает обеспокоенность и требует согласованных усилий для сдерживания.

Как передает Report, об этом написал в Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

"Контроль над лихорадкой Эбола в городских районах может быть сложным и требует скоординированных и последовательных усилий, чтобы прервать передачу вируса", - говорится в заявлении.

По данным Министерства здравоохранения Уганды, лихорадка Эбола распространилась из района Мубенде, где о первом случае заражения сообщили 20 сентября, в четыре соседних района в течение двух недель.

Гебрейесус добавил, что Уганда при поддержке ВОЗ и партнеров продолжает наращивать ответные меры, расширяя масштабы отслеживания контактов, оказывая помощь на ранних стадиях и привлекая внимание общественности.

"Мы готовы направить больше экспертов для усиления всех аспектов реагирования на лихорадку Эбола в Уганде", - сказал глава ВОЗ.