В центре Туниса прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в центре столицы Туниса на авеню Хабиба Бургибы вблизи муниципального театра, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По предварительным данным, теракт устроила смертница, использовавшая пояс со взрывчаткой. Полиция оцепила место происшествия.

Местные СМИ сообщают о гибели одного полицейского, ранении девяти правоохранителей и одного гражданского. Целью теракта был полицейский патруль.