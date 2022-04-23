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В центре столицы Сомали произошел взрыв, есть погибшие

В центре столицы Сомали произошел взрыв, есть погибшие Мощный взрыв произошел в центре столицы Сомали Могадишо.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 05:38
В центре столицы Сомали произошел взрыв, есть погибшие

Мощный взрыв произошел в центре столицы Сомали Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщил сомалийский новостной портал Shabelle Media Network.

По его данным, эпицентр взрыва находился в районе Лидо, где на популярной набережной расположены многочисленные отели и рестораны. Вслед за взрывом последовала интенсивная стрельба из автоматического оружия.

Агентство Reuters со ссылкой на работников городской скорой помощи отметило, что не менее шести человек погибли при взрыве.

В свою очередь сомалийская радиостанция Dalsan передает, что боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали отель в районе Лидо. В ходе последовавшего боя из этого недавно открытого отеля был эвакуирован начальник сомалийской полиции Абди Хассан Хиджар. О его физическом состоянии информация пока не поступала.

Позднее новостной портал Garowe заявил, что Абди Хассан Хиджар не пострадал. Он должен был встретиться в ресторане отеля с группой депутатов федерального парламента. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда машина начальника полиции подъехала к отелю.

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