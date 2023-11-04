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В центре столицы Гвинеи произошла перестрелка

В центре столицы Гвинеи произошла перестрелка Звуки перестрелок слышны с утра субботы в центре столицы Гвинеи города Конакри, центральный район города перекрыт служащими спецназа.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 14:56
В центре столицы Гвинеи произошла перестрелка

Звуки перестрелок слышны с утра субботы в центре столицы Гвинеи города Конакри, центральный район города перекрыт служащими спецназа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство EFE.

"Звуки выстрелов из автоматического оружия слышны в районе Калум, где расположены администрации президента и правительства, генеральный штаб армии и посольства ряда государств", - цитирует агентство сообщения местных СМИ.

В этом же районе находится центральная тюрьма, и, согласно поступающим из Конакри данным, именно она подверглась нападению хорошо вооруженных неизвестных. В этой тюрьме в частности содержится Муса Камара, который в 2008 году организовал в стране военный переворот и был президентом страны до января 2010 года.

Власти страны пока никак не комментируют происходящее, сообщает ЭФЭ.

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