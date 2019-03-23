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В центре сомалийской столицы прогремел мощный взрыв

В центре сомалийской столицы прогремел мощный взрыв
Взрыв произошел возле министерства труда и социальных вопросов Сомали, и в районе продолжается перестрелка.

Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Взорвалась бомба, заложенная в автомобиле, недалеко от комплекса Национального агентства разведки и безопасности Сомали в Могадишо. На фотографии с места событий видны огромные клубы белого дыма, поднимающиеся в воздух.

Сообщается, что взрыв произошел возле министерства труда и социальных вопросов Сомали, и в районе продолжается перестрелка. Местные СМИ пишут, что пятеро боевиков атаковали министерство сразу после взрыва автомобиля.

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