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    При пожаре гостиницы в центре Ростова погибли двое - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Здание полностью обгорело

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Тело второго погибшего обнаружено в гостинице в центре Ростова-на-Дону, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Здание обгорело полностью, практически уничтожена крыша.

    *** 16:45

    Один человек погиб при пожаре в гостинице в центре Ростова-на-Дону.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил представитель Главного управления МЧС России по Ростовской области.

    "На пожаре один погибший", - сказал собеседник.

    По предварительным данным, это администратор гостиницы.

    В управлении также сообщили, что пожар был локализован. Площадь пожара составила  840 квадратных метров.

    Отметим, что десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.

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