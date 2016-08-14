​В центре Рио-де-Жанейро напали на турецкую журналистку

Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ Турецкая журналистка Джанан Кая была избита преступниками в центре Рио-де-Жанейро, где проходят Олимпийские игры 2016 года.

Как передает Report, об этом она сообщила Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

"В пятницу утром на меня напали трое молодых людей, один из них ударил меня в лицо, а затем они повалили меня на землю, - сказала Кая. - Никто из проходящих мимо людей не остановился, чтобы помочь мне. После того, как они убежали, я сразу пошла к волонтерам и сотрудникам Оргкомитета Игр, которые находились в 150 метрах от места происшествия. Никто из них не смог мне помочь, не подсказал, с кем мне нужно поговорить, и это заставило меня чувствовать себя еще хуже".

По информации бразильского портала Globo, полиция подозревает в совершении преступления группу лиц, задержанных по обвинению в нападении на французских туристов, которое произошло в пятницу во второй половине дня.

Ранее в среду нападению подвергся автобус с журналистами, следовавший из олимпийского кластера Деодоро в главный олимпийский пресс-центр. Автобус был закидан камнями.