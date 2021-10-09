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В центре Рима произошли стычки между полицией и протестующими против ковид-сертификатов

В центре Рима произошли стычки между полицией и протестующими против ковид-сертификатов Стычки между протестующими против ковид-сертификатов, так называемых грин-пассов, и правоохранительными органами произошли в субботу на одной из центральных площадей Рима - Народной площади.
Другие страны
9 октября 2021 г. 20:57
В центре Рима произошли стычки между полицией и протестующими против ковид-сертификатов

Стычки между протестующими против ковид-сертификатов, так называемых грин-пассов, и правоохранительными органами произошли в субботу на одной из центральных площадей Рима - Народной площади.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, два демонстранта получили травмы.

Всего, по информации издания, на акцию протеста в центре Рима собралось около 10 тыс. человек. В протесте принимают участие в том числе сторонники ультраправой партии "Новая сила" (Forza nuova). Отмечается, что после сидячей забастовки на площади протестующие начали движение в сторону площади Фламинио, где перекрыли движение.

В связи с расширением применения ковид-сертификатов в Италии нарастают протесты.

Новая манифестация связана с тем, что с 15 октября по решению правительства сертификат должны иметь работники частного и государственного секторов.

С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования.

Согласно данным Минздрава, в Италии полностью вакцинировано почти 80% населения в возрасте старше 12 лет.

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