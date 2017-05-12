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    В центре Рима прогремел взрыв

    На месте происшествия в настоящее время работают пожарные и полицейские© express.co.uk

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел cегодня утром на улице Авентино в центральной части Рима, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Отмечается, что неподалеку от места взрыва расположены почтовое отделение и здание ООН

    На месте происшествия в настоящее время работают пожарные и полицейские. Взрывом поврежден один автомобиль, данных о жертвах и раненых нет.

    По предварительным данным, взорвалось взрывное устройство, находящееся в посылке, однако официального подтверждения этому пока  не поступало.

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